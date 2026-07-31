MedLife lansează primul studiu observațional pe Via Transilvanica. Se evaluează impactul mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale

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MedLife, în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, anunță lansarea primului studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica, menit să analizeze, în condiții reale, modul în care mersul pe jos pe distanțe lungi influențează sănătatea fizică, echilibrul emoțional și capacitatea organismului de a se adapta la stres.

Inițiativa are la bază rezultatele unui studiu de percepție realizat recent de MedLife, care arată că doar 1 din 8 români (12%) merge frecvent în drumeții, iar majoritatea asociază mersul pe jos aproape exclusiv cu beneficiile asupra sănătății fizice și mult mai puțin cu impactul asupra stării emoționale. Studiul observațional va combina măsurători obiective (biomarkeri relevanți analizați înainte și după parcurgerea traseului) cu interviuri aprofundate care vor explora emoțiile, motivațiile și transformările personale trăite de participanți.

Proiectul se adresează persoanelor de peste 18 ani care doresc să parcurgă minimum 10 zile și cel puțin 150 de kilometri pe Via Transilvanica, cu libertatea de a-și alege punctul de start, ritmul și destinația. Toate analizele medicale și evaluările vor fi oferite gratuit. Participanții care vor face dovada parcurgerii a minimum 10 zile de traseu vor primi, în plus, acces gratuit la testarea genetică Longevity100+. Înscrierile sunt deschise până la mijlocul lunii septembrie pe www.medlife.ro/stresul-bun-via-transilvanica.

„În practica medicală discutăm frecvent despre efectele negative ale stresului cronic, însă există și un alt tip de răspuns al organismului – eustresul sau stresul benefic. Mersul susținut în natură, pe distanțe lungi și pe mai multe zile, poate reprezenta un asemenea stimul”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Operațiuni Medicale MedLife Group.

Via Transilvanica, traseul de lungă distanță care pornește de la Mănăstirea Putna și străbate România până la Drobeta-Turnu Severin, are în județul Suceava o lungime de 136 de kilometri. Segmentul bucovinean traversează zone pitorești, mănăstiri și peisaje montane, reprezentând una dintre cele mai atractive porțiuni ale drumului pentru drumeți.

Studiul se va desfășura în perioada august – septembrie 2026, pe oricare dintre ținuturile traseului, la alegerea participanților.