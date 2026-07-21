Retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare Action deschide un magazin la Suceava

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Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide un nou magazin, la Suceava.

Începând de joi, 23 iulie, locuitorii din Suceava vor beneficia de formula Action: 14 categorii diferite, cu o selecție de 6.000 de produse de bună calitate și din ce în ce mai sustenabile, de la jucării și articole de bricolaj, la produse pentru casă, grădinărit și alimente, toate la cel mai mic preț. Action introduce săptămânal 150 de produse noi, și asigură un sortiment relevant, adaptat nevoilor și preferințelor diverse. 1.500 de produse Action costă sub 5 Lei.

„Ne bucurăm să continuăm extinderea magazinelor Action în România. Clienții ne-au primit mereu cu brațele deschise și suntem fericiți că tot mai mulți români se bucură de formula care ne-a adus atât de mult succes. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această realizare: clienților, colegilor, furnizorilor și tuturor celor care ne-au susținut”, spune Boyko Tchakarov, Director General Action România.

Action investește constant în calitatea produselor și sustenabilitate: reduce activ emisiile de gaze cu efect de seră generate de operațiunile interne, prin inițiative precum eliminarea racordurilor la gaze în magazinele proprii până la finalul anului 2024 și utilizarea exclusivă a iluminatului LED. De asemenea, menține standarde clare privind furnizorii și aprovizionarea. Produsele sunt îmbunătățite prin reducerea amprentei de carbon și creșterea circularității. Exemple sunt toate produsele din bumbac sub brandul Action și white label, care provin din surse sustenabile (99% conform programului Better Cotton, iar restul de 1% din bumbac organic). 100% din lemnul folosit în produsele Action provine din păduri gestionate durabil, fie sub certificarea FSC® sau PEFC și toate tipurile de cacao folosite în produsele sub brand Action sunt Fairtrade din 2022.

Noul magazin din Suceava se află pe Calea Unirii 27, în cadrul Egros Shopping, având o suprafață de 837 de mp și o echipă formată din 11 angajați.

Action Suceava este deschis de joi, 23 iulie, de luni până duminică, între orele 9:00 și 21:00.