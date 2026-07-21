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Salvați Copiii: 14 cabinete de medicină de familie din județul Suceava, dotate cu aparatură modernă prin programul „Primul pas spre sănătate”


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Cincizeci și opt de cabinete de medicină de familie din Regiunea de dezvoltare Nord-Est beneficiază de aparatură medicală modernă în cadrul programului „Primul pas spre sănătate”, aflat acum la a patra ediție. Dintre acestea, 14 cabinete din județul Suceava vor fi echipate începând din vara acestui an.

Programul, implementat de Organizația Salvați Copiii și finanțat de Fundația OMV Petrom, are ca obiectiv principal contribuția la reducerea ratei mortalității infantile din România, cea mai ridicată din Europa.

Cabinetele din Suceava care intră în program sunt situate în: Bosanci, Râșca, Burla, Brodina, Voitinel, municipiul Suceava (două cabinete), Hănțești, Cajvana, Liteni, Hurjuieni, Valea Moldovei, Putna, Dornești, Straja, Vicovu de Jos și Ulma.

Prin intermediul celor 58 de cabinete din regiune, peste 7.000 de mame și femei însărcinate din zone rurale defavorizate și aproape 7.700 de copii cu vârsta de până la 5 ani au acces la servicii medicale primare îmbunătățite. În total, pe parcursul celor patru ediții, au fost distribuite 418 echipamente medicale esențiale: ecografe portabile, dopplere fetale, electrocardiografe, defibrilatoare, cântare pentru nou-născuți, analizoare de glicemie și colesterol, mese de consult pentru sugari și multe altele.

„Cea mai mare satisfacție este să prevenim, nu să tratăm complicațiile. Atunci când avem aparatura necesară, putem identifica din timp sarcinile cu risc, putem urmări dezvoltarea copilului și putem interveni înainte ca problemele să se agraveze”, a declarat un medic de familie din regiune.


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