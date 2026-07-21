Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: un motociclist a fost rănit de un șofer băut la volan

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Un accident rutier s-a produs luni, 20 iulie 2026, în jurul orei 16:40, pe Calea Unirii din municipiul Suceava, la intersecția cu strada Cetății.

Un conducător auto, în vârstă de 56 de ani, din Suceava, care se deplasa cu un autoturism marca Toyota, a efectuat virajul la stânga peste marcajul longitudinal dublu continuu. În aceste împrejurări, a intrat în coliziune cu o motocicletă marca CFMoto, condusă pe banda 1 din sens opus de un bărbat de 32 de ani, tot din Suceava.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni traumatice și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. A fost diagnosticat cu contuzie abdominală și contuzie la membrul inferior stâng – rănit ușor.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Motociclistul a fost testat negativ. Șoferul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.