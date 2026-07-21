Cod GALBEN de instabilitate atmosferică în zona de munte a județului Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o Avertizare Cod GALBEN de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 22 iulie, ora 09:00 – 23 iulie, ora 03:00.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. Zonele afectate includ local Carpații Orientali, inclusiv zona montană a județului Suceava.

Potrivit avertizării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin:

averse torențiale cu cantități de 20–30 l/mp în intervale scurte de timp (1–3 ore), izolat peste 40–50 l/mp;

descărcări electrice;

intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h;

grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm).