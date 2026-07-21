Poliția Județeană Suceava: Aproape 200 de metri cubi de lemn confiscați în urma controalelor la operatori silvici din județ



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol al IPJ Suceava au confiscat aproximativ 200 de metri cubi de material lemnos, în valoare de 52.613 lei, în urma unor controale desfășurate la șapte operatori economici din domeniu.

Verificările au vizat respectarea legislației privind circulația, depozitarea și proveniența materialelor lemnoase, cu ajutorul aplicației SUMAL 2.0. S-a stabilit că lemnul rotund de diferite specii și-a pierdut proveniența legală.

Față de cei șapte operatori economici și două persoane fizice au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 87.000 de lei.

Într-o acțiune separată, pe malul râului Suha din comuna Mălini, polițiștii au descoperit și confiscat alți aproximativ 30 de metri cubi de lemn rotund, aflați în proximitatea unor operatori care desfășoară activități de debitare și prelucrare. Materialul lemnos a fost predat în custodie Ocolului Silvic Mălini.

De asemenea, în urma verificărilor privind introducerea datelor în sistemul SUMAL 2.0, un operator economic a fost sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de introducere, modificare sau ștergere de date informatice necorespunzătoare adevărului, în formă continuată (7 acte materiale), faptă prevăzută de Legea 331/2024.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Acțiunile fac parte din Planul de acțiune al Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol privind combaterea delictelor silvice.