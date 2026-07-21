Instalații electrice improvizate găsite la gospodăria care a ars în Argel

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Un incendiu puternic a cuprins luni după amiaza, 20 iulie 2026, o gospodărie din satul Argel, comuna Moldovița.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Moldovița, Vama și Vatra Moldoviței.

Au ars complet un depozit de lemne (aproximativ 30 mp), un adăpost pentru animale (30 mp) și casa de locuit pe structură parter + mansardă (circa 100 mp), toate lipite între ele. Nu au existat victime omenești.

Din cercetările efectuate a rezultat că flăcările au izbucnit în partea frontală superioară a adăpostului de animale. Pompierii au stabilit ca probabilă cauză efectul termic al curentului electric. La fața locului au fost identificate instalații electrice improvizate, inclusiv un cablu confecționat din mai multe fire de aluminiu care lega sistemul de iluminat al grajdului direct la un stâlp de electricitate din curte. Reprezentanții Delgaz Grid prezenți la intervenție au confirmat că legătura nu a fost realizată de personal autorizat.

Imobilul nu era asigurat. Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.