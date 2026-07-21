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Bărbat rănit după ce a căzut de pe trotinetă în Boroaia. Avea 0,73 mg/l alcool în aerul expirat


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În noaptea de 20 spre 21 iulie 2026, un bărbat de 37 de ani din comuna Boroaia s-a prezentat la Camera de Primiri Urgențe Fălticeni cu multiple plăgi la nivelul feței, declarând că a căzut de pe trotinetă.

Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Poliție Rurală Vadu Moldovei a rezultat că, în seara de 20 iulie, în jurul orei 23:00, bărbatul se deplasa cu trotineta pe strada Profesor Gheorghe Scripcaru din Boroaia, când s-a dezechilibrat și a căzut, provocându-și leziuni faciale. Tatăl său l-a transportat la spital.

La fața locului a fost identificată trotineta, care prezenta zgârieturi la nivelul dispozitivului de direcție.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.297,50 lei.

Medicii de la CPU Fălticeni au constatat că a suferit un traumatism cranio-facial și multiple plăgi faciale, fiind internat pentru investigații suplimentare.


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