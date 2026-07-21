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Primăria Suceava începe amplasarea a 300 de bănci noi în cartiere. Primele, pe străzile din Zamca


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Primăria Municipiului Suceava a demarat marți, 21 iulie 2026, amplasarea de bănci noi cu spătar în locurile din care acestea au fost îndepărtate pe perioada lucrărilor de modernizare.

„Datorită lucrărilor de șantier, unele bănci au fost mutate, însă întotdeauna intenția noastră a fost de a readuce băncile la locul lor. Evident, nu aceleași, ci unele mai moderne, mai frumoase și mai confortabile, potrivite cu mediul în care utilul să se îmbine cu plăcutul”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Primele intervenții au început în cartierul Zamca, pe străzile Ion Neculce și Octav Băncilă. Lucrările vor continua pe străzile Oituz, Prieteniei, Aurora, Iacob Zadik, Mărășești, Bujorilor, Amurgului și Tineretului (cartierul Burdujeni).

În această primă etapă vor fi amplasate aproximativ 300 de bănci, urmând ca ulterior montarea să fie extinsă în toate cartierele municipiului Suceava.


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