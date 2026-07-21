Oficiul de Cadastru Suceava: Bazele de date nu au fost afectate după incidentul de securitate cibernetică. Aplicațiile vor fi mutate în Cloudul Guvernamental

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OPCI Suceava a anunțat că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a transmis marți, 21 iulie 2026, o actualizare privind incidentul de securitate cibernetică.

Potrivit instituției, verificările efectuate până în prezent au arătat că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate.

În acest moment, a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Estimarea este că migrarea va fi finalizată miercuri, 22 iulie.

După finalizarea acestui proces, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor. În funcție de concluziile raportului, ANCPI va comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune se va face etapizat, în funcție de prioritățile operaționale.

ANCPI atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea. Instituția recomandă utilizarea exclusiv a informațiilor transmise prin canalele oficiale.

Deși indisponibilitatea temporară a serviciilor a generat disconfort, măsura de izolare a sistemelor a fost necesară pentru protejarea integrității datelor și eliminarea vulnerabilităților.

Specialiștii ANCPI, împreună cu instituțiile abilitate, continuă eforturile pentru reluarea serviciilor în condiții de siguranță maximă.