Vasile Rîmbu: Cablurile de pe stâlpi vor fi coborâte în subteran, iar stâlpii vechi, înlocuiți

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat că administrația locală va demara un proiect amplu de modernizare a peisajului urban, prin coborârea cablurilor de comunicații în subteran și înlocuirea stâlpilor vechi.

„Ani la rând, odată cu înmulțirea rețelelor de comunicații, pe stâlpi s-au tot adăugat cabluri până când a devenit mai mult decât un obstacol vizual – o hidoșenie. Vreau ca sub pământ să fie tehnologia, iar la suprafață – eleganța estetică a orașului”, a scris primarul pe pagina sa de socializare.

Potrivit edilului, în viitorul apropiat, stâlpii care susțineau rețeaua electrică de contact a troleibuzelor vor fi demontați și înlocuiți cu stâlpi moderni pentru iluminatul public. Cablurile vor fi mutate în subteran, acolo unde ar fi trebuit să se afle de la început.

Lucrările vor începe din zona centrală a municipiului și vor continua până la eliminarea completă a „pădurii” de cabluri suspendate din întregul oraș. Proiectul este integrat în programul de mobilitate urbană al Primăriei Suceava.