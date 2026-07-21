Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Vasile Rîmbu: Cablurile de pe stâlpi vor fi coborâte în subteran, iar...

Vasile Rîmbu: Cablurile de pe stâlpi vor fi coborâte în subteran, iar stâlpii vechi, înlocuiți


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat că administrația locală va demara un proiect amplu de modernizare a peisajului urban, prin coborârea cablurilor de comunicații în subteran și înlocuirea stâlpilor vechi.

„Ani la rând, odată cu înmulțirea rețelelor de comunicații, pe stâlpi s-au tot adăugat cabluri până când a devenit mai mult decât un obstacol vizual – o hidoșenie. Vreau ca sub pământ să fie tehnologia, iar la suprafață – eleganța estetică a orașului”, a scris primarul pe pagina sa de socializare.

Potrivit edilului, în viitorul apropiat, stâlpii care susțineau rețeaua electrică de contact a troleibuzelor vor fi demontați și înlocuiți cu stâlpi moderni pentru iluminatul public. Cablurile vor fi mutate în subteran, acolo unde ar fi trebuit să se afle de la început.

Lucrările vor începe din zona centrală a municipiului și vor continua până la eliminarea completă a „pădurii” de cabluri suspendate din întregul oraș. Proiectul este integrat în programul de mobilitate urbană al Primăriei Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Primăria Suceava începe amplasarea a 300 de bănci noi în cartiere....

Poliția Județeană Suceava: Aproape 200 de metri cubi de lemn confiscați...

Oficiul de Cadastru Suceava: Bazele de date nu au fost afectate...