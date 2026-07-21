Rezultatele inițiale la proba scrisă a examenului de definitivat 2026 Suceava: Doi candidați au obținut media finală 10. Rata de promovare – 72,5%

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Rezultatele inițiale ale probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2026, au fost publicate marți, 21 iulie 2026, pe site-ul dedicat și în centrele de examen.

În județul Suceava, din cei 399 de candidați validați pentru proba scrisă (desfășurată pe 14 iulie), 10 au absentat, 14 s-au retras, iar 375 de lucrări au fost încărcate pe platformă. Dintre acestea, 374 au fost evaluate digitalizat, o lucrare fiind anulată în centrul de evaluare.

271 de candidați au promovat examenul, obținând medii mai mari sau egale cu 8. Rata de promovare la nivelul județului Suceava este de 72,5%, în creștere față de 66,3% înregistrată după proba scrisă în sesiunea 2025. La nivel național, rata de promovare este de 83,82%.

Doi candidați din Suceava au obținut media finală 10:

Cozmiuc-Niga T.C. Anastasia-Nicola – Asistență medicală generală (maiștri instructori)

Comber P. Maria – Asistență medicală generală (maiștri instructori)

Alte 38 de persoane au reușit medii între 9,50 și 9,99. 103 candidați au obținut medii sub 8.

La proba scrisă, trei candidați suceveni au luat nota 10:

Juravle V. Aurel-Mihai – Geologie

Cozmiuc-Niga T.C. Anastasia-Nicola – Asistență medicală generală (maiștri instructori)

Comber P. Maria – Asistență medicală generală (maiștri instructori)

Alți 23 de candidați au obținut note între 9,50 și 9,99 la proba scrisă.

Proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Pentru a fi declarați promovați, candidații trebuie să obțină minimum media 8 (medie ponderată a tuturor probelor).

Candidații pot depune contestații la centrele de examen sau prin e-mail astăzi, 21 iulie (până la ora 20:00) și miercuri, 22 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie 2026 și validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august 2026.