Incendiu la un autocamion încărcat cu tocătură de lemn în Vicovu de Jos. Pompierii au salvat încărcătura

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Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la un autocamion pe raza localității Vicovu de Jos.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor de pompieri, ardeau anvelopele din partea dreaptă spate, instalația electrică și elemente de plastic de la remorcă, existând pericol de propagare la întreaga încărcătură.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost efectul termic produs prin frecare, generat de o defecțiune la sistemul de frânare.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Pompierii au reușit să salveze remorca și încărcătura aferentă, formată din tocătură de lemn.