Povestea unui sat din Suceava, descoperită prin intermediul simțurilor

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În perioada 1-15 august 2026, Asociația Rotunda De Poveste invită publicul să descopere „Drumul de poveste”, traseul cultural-senzorial din satul Rotunda, un proiect inedit pentru România care transformă patrimoniul local într-o experiență autentică și interactivă. Participanții vor putea lua parte la ateliere, demonstrații de meșteșuguri, degustări de produse locale, o drumeție prin sat și Hramul satului Rotunda, eveniment în cadrul căruia va avea loc premiera filmului documentar „Drumul de poveste”. Participarea la toate activitățile este gratuită, pe bază de înscriere.

Proiectul „Drumul de poveste – Traseu cultural-senzorial în satul Rotunda” este finanțat prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Acesta își propune să valorifice patrimoniul cultural și uman al satului printr-un traseu care include 12 stații tematice, în care vizitatorii sunt invitați să descopere viața satului prin intermediul tuturor simțurilor. Spre deosebire de un traseu turistic obișnuit, Drumul de poveste pune în centrul experienței oamenii locului, cei care încă păstrează vii tradițiile, meșteșugurile și ospitalitatea satului românesc.

Activitățile încep pe 1 și 2 august, când participanții vor putea vizita gospodării tradiționale, fierăria satului, muzeul satului; vor lua parte la ateliere de sculptură în lemn, de asamblat dobe tradiționale utilizate la tradițiile de Anul Nou; vor degusta miere de albine produsă local și vor avea ocazia să asculte Fanfara „Codrii Rotunzii”, una dintre cele mai valoroase tradiții muzicale ale comunității. Pe 8 august, experiența continuă la Ferma Jumaischi, unde vizitatorii vor descoperi viața autentică de la stână și procesul tradițional de preparare a produselor din lapte de oaie.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale proiectului va avea loc pe 9 august, când traseul va fi inaugurat oficial prin prima parcurgere integrală a Drumului de poveste. Participanții vor străbate întregul traseu alături de organizatori și de oamenii care dau viață fiecărei stații tematice, iar ziua se va încheia cu o cină tradițională la apus, organizată la Stâna Damian, în acordurile Fanfarei „Codrii Rotunzii”.

Proiectul se va încheia pe 15 august, în cadrul Hramului satului Rotunda, unde, alături de un program artistic dedicat tradițiilor locale, va avea loc și premiera filmului documentar „Drumul de poveste”, o poveste despre oamenii, tradițiile și locurile care dau suflet satului Rotunda.

Persoanele care doresc să participe la activități se pot înscrie gratuit prin formularele disponibile pe acest link, locurile fiind limitate: https://linktr.ee/rotundadepoveste