Incendiu puternic la o gospodărie din Argel. O femeie a suferit un atac de panică

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Un incendiu izbucnit luni, 20 iulie 2026, în jurul orei 16:58, a cuprins o gospodărie din localitatea Argel, comuna Moldovița.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari de la subunitățile Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Moldovița, Vatra Moldoviței și Vama, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, ardeau casa de locuit și construcțiile anexe, existând pericol real de propagare la alte două locuințe și o anexă aflate în apropiere.

Au ars complet depozitul de lemne (aproximativ 30 mp), adăpostul de animale (aceeași suprafață) și casa de locuit pe structură parter + mansardă (100 mp). Au fost distruse și circa 5 metri cubi de lemn de foc, materiale textile, obiecte de mobilier și elemente de tâmplărie.

Pe timpul intervenției, echipajul SMURD a acordat primul ajutor unei femei de 51 de ani care a suferit un atac de panică. Femeia a refuzat ulterior transportul la spital.

Potrivit pompierilor, flăcările au izbucnit din interiorul adăpostului de animale, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric generat de un conductor defect sau neizolat corespunzător.

Incendiul a fost lichidat la ora 20:55. Echipajele au reușit să salveze cele două case de locuit și anexa din apropiere, împreună cu bunurile aferente.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea unor astfel de tragedii:

Verificați periodic instalația electrică cu personal autorizat;

Controlați cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și înlocuiți-le când sunt uzate;

Nu suprasolicitați prizele;

Nu folosiți instalații electrice improvizate.