Chindie culturală la Mănăstirea Moldovița: Academicianul Ioan-Aurel Pop, invitat special

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Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 17:00, va avea loc o nouă ediție a evenimentului „Chindie culturală” la Mănăstirea Moldovița.

Manifestarea cultural-spirituală, artistică și educațională este organizată de Mănăstirea Moldovița, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și Comunicare) și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Invitatul special al serii este Academicianul Ioan-Aurel Pop, istoric și profesor emerit, președinte al Academiei Române în perioada 2018-2026 și director al Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca. Acesta va susține prelegerea intitulată „Limba vechilor cazanii sau despre comunicarea religioasă în Evul Mediu”.

Programul va fi completat de:

Recitalul „Cântec vechi din Țara de Sus”, susținut de arhidiaconul Ieremia Sărmaș;

Expoziția itinerantă de caligrame „Cuvânt ce poartă frumos”.

Evenimentul este deschis publicului și gratuit. Cei care doresc să participe sunt rugați să comunice intenția pe adresa de e-mail: [email protected].

„Chindia culturală” de la Mănăstirea Moldovița continuă tradiția întâlnirilor care îmbină spiritualitatea, cultura și educația într-un cadru de excepție, în inima Bucovinei.