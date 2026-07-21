A șasea creșă din județul Suceava, inaugurată la Poiana Stampei prin Programul „Sfânta Ana”

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat luni, 20 iulie 2026, la inaugurarea noii creșe din comuna Poiana Stampei, investiție realizată prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”.

La eveniment au fost prezenți ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, deputatul Mirela Adomnicăi și primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea.

Creșa de la Poiana Stampei este cea de-a șasea inaugurată în județul Suceava, după cele din Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Siret, municipiul Suceava și comuna Baia. La nivel național, este a 87-a unitate realizată prin acest program guvernamental.

În cadrul ceremoniei, Gheorghe Șoldan a subliniat importanța investițiilor în infrastructura destinată copiilor și familiilor tinere.

„Îi mulțumesc ministrului Cseke Attila pentru sprijinul constant acordat județului Suceava. Programul creșelor este unul dintre proiectele sale de suflet, iar rezultatele se văd deja în numeroase comunități din țară”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Acesta l-a felicitat, de asemenea, pe primarul Viluț Mezdrea pentru proiectele implementate în comunitate și pentru transformarea localității într-un model de dezvoltare rurală.

Un moment deosebit al evenimentului l-a reprezentat acordarea Distincției „Poarta Bucovinei” ministrului Cseke Attila, din partea Consiliului Local Poiana Stampei. Ministrul a primit și o bundiță tradițională cusută manual, simbol al Bucovinei, pe care a îmbrăcat-o în cadrul ceremoniei.