Elevi suceveni, premiați la etapa națională a Concursului de proiecte de mediu

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Două echipaje din județul Suceava au obținut premii importante la etapa națională a Concursului național de proiecte de mediu, desfășurată la Muncel, județul Iași, în perioada 15-20 iulie 2026. Competiția este inclusă în Calendarul Național al Proiectelor de Educație Extrașcolară.

Proiectul elevilor de gimnaziu „Sera inteligentă”, realizat de Porfir Emilian și Rusu David de la Școala Gimnazială „Teodor Balan” din Gura Humorului, coordonat de profesoara Anca Iordache, a câștigat premiul II.

La categoria liceu, proiectul „Green Rise – agricultura hidroponică sustenabilă ca model de dezvoltare economică verde și protecție a mediului la nivel local”, elaborat de Cibireac Cosmina Florina și Capverde Gabriela Claudia de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, sub îndrumarea aceleiași profesoare, Anca Paraschiva Iordache, a obținut premiul III.

Elevii au fost însoțiți de profesoara Anca Paraschiva Iordache. Concursul a fost coordonat la nivel județean de inspectorul școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare, prof. Tatiana Vîntur, de la ISJ Suceava.

„Experiența din tabără a fost una extraordinară. Am fost primite cu multă căldură și ospitalitate. Activitățile desfășurate au fost interesante, atractive, educative și recreative, oferindu-ne ocazia de a învăța lucruri noi, de a ne dezvolta și de a cunoaște elevi din diferite județe ale țării. Am legat prietenii frumoase, am împărtășit experiențe și am creat amintiri pe care le vom prețui mult timp. Această participare ne-a demonstrat că munca, perseverența și colaborarea sunt cheia succesului și ne-a oferit încrederea de a continua să ne implicăm în proiecte care contribuie la protejarea mediului și la dezvoltarea noastră personală”, au transmis elevii participanți.

Concursul național de proiecte de mediu își propune să stimuleze interesul tinerilor pentru problemele de mediu, să dezvolte spiritul civic și o atitudine responsabilă față de natură, evidențiind latura aplicativă a elevilor în domeniul științelor și ecologiei. Performanțele sucevenilor confirmă încă o dată valoarea educației extrașcolare din județ.