Comemorare la 9 ani de la moartea polițistului Sorin Vezeteu: colegii i-au depus candele la locul tragediei

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La nouă ani de la moartea tragică a polițistului Sorin Vezeteu, ucis în timp ce își îndeplinea datoria pe peronul Gării Burdujeni din Suceava, în semn de recunoștință și respect, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava și ai Serviciului Acțiuni Speciale al IPJ Suceava au depus candele și lumânări la locul incidentului, exact la ora la care s-a produs tragedia.

Gestul simbolic a fost dedicat memoriei camaradului lor și a transmis un mesaj clar copiilor săi, Ariana și Denis: tatăl lor nu va fi uitat niciodată de familia Poliției Române.

Sorin Vezeteu a murit pe 20 iulie 2017, în timp ce patrula singur pe peronul Gării Burdujeni. A fost atacat fără niciun motiv de un agresor înarmat cu cuțit, care i-a aplicat multiple lovituri, inclusiv în zone vitale. Polițistul a încercat să se apere și să fugă, dar a fost prins și agresat cu o violență extremă. Agresorul a fost ulterior trimis în judecată pentru ultraj soldat cu omor calificat. Ucigașul s-a sinucis în penitenciar.

„Dumnezeu să te aibă în pază, Sorin Vezeteu! Suntem zi de zi acolo unde ai fost și tu, cu toate riscurile, în slujba comunității”, au transmis colegii săi.

Tragedia rămâne una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a Poliției Suceava, un memento al riscurilor asumate zilnic de oamenii în uniformă. Polițiștii suceveni își amintesc de colegul lor nu doar prin gesturi comemorative, ci și prin dăruirea cu care își continuă misiunea.