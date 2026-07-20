Agenda culturală a săptămânii 20–26 iulie 2026 în județul Suceava: Festivaluri, competiții și spectacole

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Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” și partenerii săi, pregătește o săptămână plină de manifestări culturale, artistice și sportive pentru suceveni și turiști.
Iată principalele evenimente ale perioadei:
Luni, 20 iulie
- Festivalul Folcloric „Dor Bucovinean” – ora 13:00, Căminul Cultural Botoșana. Parada participanților, spectacol folcloric cu ansambluri din țară și regiunea Cernăuți. Invitat special: Dumitru Dobrican. În încheiere, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”. Organizator: Primăria Botoșana și Consiliul Județean Suceava.
- „Bucovina-n cânt și joc” – Strânsura de pe Dealul Leahului – ora 14:00, Voitinel.
- Proiectul „Bella Italia”: Muzică, Terapie și Incluziune (20–25 iulie), organizat de Asociația Sindrom Down Suceava, finanțat prin Legea 350/2005.
Marți și miercuri, 21–22 iulie
- Festivalul Național „Muzritm”, Parcul Municipal Vatra Dornei. Spectacol-concurs (marți, ora 16:00) și festivitate de premiere + spectacol de gală (miercuri, ora 16:00). Organizator: Primăria și Casa de Cultură Vatra Dornei, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava.
Joi – duminică, 23–26 iulie
- Bucovina Ultra Rocks by UTMB – competiție de alergare montană organizată de Asociația Club Sportiv Ultra Life, finanțată prin Legea 350/2005.
Vineri – sâmbătă, 24–25 iulie
- Festivalul Internațional „Umor la… Gura Humorului” (ediția a XXXVI-a). Include salon de caricatură, târg de carte, Aleea Artiștilor, expoziții și spectacole. Sâmbătă seară: spectacol cu Vasile Muraru și Valentina Fătu.
- Suceava Jazz Fest – proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava prin Legea 350/2005.
Duminică, 26 iulie
- „Micul Trialist” (ediția a XII-a) – ora 12:30, Esplanada Casei de Cultură Suceava. Competiție de biciclete pentru copii (3–16 ani).
- „Bucovina-n cânt și joc” – ora 13:00, Parcul Central Drăgușeni.
- Festivalul-Concurs „Lemnul sfânt care cânt” (ediția a XV-a) – ora 16:00, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrăveni.
Expoziții deschise la Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie:
- „Patrimonii culturale vizibile: Costume tradiționale din România și Japonia” (până la 4 octombrie)
- „Moda la Porțile Levantului” (până la 4 octombrie)
- „Dușmance ale poporului” (până la 9 august)
- „Grafică satirică Bucovina” (până la 2 august) Program vizitare: 10:00–18:00.
Programul evenimentelor poate suferi modificări. Pentru detalii actualizate, consultați paginile oficiale ale organizatorilor și site-ul Consiliului Județean Suceava: www.cjsuceava.ro.
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