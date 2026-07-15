CJ Suceava sprijină cel mai mare concurs de Bike Trial pentru copii din România organizat la Suceava pe 26 iulie

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Peste 100 de copii cu vârste între 3 și 16 ani sunt așteptați duminică, 26 iulie 2026, pe Esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava, la cea de-a XII-a ediție a competiției „Micul Trialist”, considerată cel mai mare concurs de Bike Trial pentru copii din țară.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Sport Studio, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava. Contribuția financiară a instituției județene este de 25.000 de lei, fonduri destinate pregătirii pachetelor de start și premierea copiilor clasați pe primele locuri.

Participanții vor fi împărțiți în cinci categorii de vârstă:

MINI (3–5 ani)

(3–5 ani) JUNIOR (6–8 ani)

(6–8 ani) AVANSAT (9–11 ani)

(9–11 ani) EXPERT (12–14 ani)

(12–14 ani) MASTER (15–16 ani)

Pentru ei va fi amenajat un traseu special, adaptat fiecărei categorii, cu mini-rampe, jaloane și obstacole. Fiecare concurent va avea un start individual, cronometrat de arbitri, iar cel mai rapid „mini-biker” va fi desemnat câștigător.

„Ne dorim ca Suceava să găzduiască tot mai multe evenimente care îi aduc pe copii mai aproape de sport. Este un proiect care îi scoate pe cei mici din fața ecranelor și îi aduce împreună, în aer liber, alături de familiile lor”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Competiția este inițiată și coordonată de Iulian Zaharie, fondatorul ACS Sport Studio – sportiv cu aproape 18 ani de experiență în Bike Trial și 14 titluri de campion național, care a reprezentat România la competiții mondiale și europene.

„Concurenții vor avea pregătit un traseu plin de provocări, amenajat cu mini-rampe, jaloane și cretă colorată. Am organizat deja 11 ediții, care s-au bucurat de succes, iar interesul tot mai mare pentru această ramură sportivă mă bucură”, a transmis Iulian Zaharie.

Evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru copiii suceveni de a descoperi un sport tehnic, distractiv și educativ, care dezvoltă echilibrul, concentrarea și spiritul competitiv. Intrarea este liberă pentru spectatori, iar familiile sunt invitate să vină și să susțină micii concurenți.