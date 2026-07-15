Trăiește vara la Iulius Mall Suceava: seri de film, jazz, sport și șansa de a câștiga un city break

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Ce faci când vacanța e în toi și fiecare seară merită trăită altfel? Nu știi ce activități să faci? La Iulius Mall Suceava, răspunsul e simplu: te bucuri de seri cu filme sub cerul liber, concerte de jazz, fitness, emoția meciurilor și ateliere creative pentru cei mici. Fie că alegi să ieși cu prietenii, să petreci timp alături de copii sau să te bucuri de serile de vară, fiecare zi aici îți aduce o nouă experiență.

Seri petrecute sub cerul liber, cu un film bun și cei dragi alături? Spunem un „Da” categoric. Miercuri, 15 iulie, de la ora 19.00, în parc va fi proiectat „A Working Man”, un film de acțiune și thriller, cu Jason Statham în rolul principal. De la ora 22.00, schimbăm acțiunea cu emoția fotbalului: cea de-a doua semifinală a Cupei Mondiale, dintre Anglia și Argentina, va putea fi urmărită pe marele ecran.

Joia este despre mișcare și energie la Iulius Mall Suceava. De la ora 19.00, Serile de Fitness aduc antrenamente în aer liber pentru toți cei care vor să își petreacă seara într-un mod activ. Iar surprizele nu se opresc aici: fiecare participare la sesiunile de fitness, yoga sau pilates înseamnă o șansă în plus la tombola cu premiul cel mare, un city break. Participanții vor primi câte un cartonaș din partea instructorilor, pe care îl pot înregistra la Centrul Info pentru înscriere.

Vineri schimbăm ritmul și ne bucurăm de muzică live, la o nouă ediție a Serilor de Jazz. Pe scenă va urca David Balogh, care ajunge la Iulius Mall Suceava cu turneul albumului „Rădăcini Suspendate„, un proiect ce aduce în prim plan folclorul românesc trecut prin filtrul jazz-ului contemporan american.

Weekend-ul continuă cu activități pentru cei mici. Sâmbătă, 18 iulie, între orele 16.00 și 19.00, copiii sunt așteptați în zona Reserved la un atelier handmade susținut de Matei Căldăruș, de la Abur Studio, unde vor crea gentuțe din piele naturală. Atelierul este organizat în trei serii a câte 20 de participanți, iar înscrierile se fac la Centrul Info. Tot sâmbătă, de la ora 18.00, dacă vremea va fi favorabilă, pe ecranul din parc va rula animația „Elio”, o alegere perfectă pentru o seară petrecută în familie.

Duminică păstrăm atmosfera de vacanță. De la ora 18.00, cei mici și cei mari sunt așteptați la animația „DC League of Super-Pets”, o aventură plină de umor și acțiune în care Krypto, își unește forțele cu o echipă de animale care capătă superputeri pentru a salva Liga Dreptății. Dacă vremea va fi nefavorabilă, proiecțiile vor fi reprogramate. Weekend-ul se încheie cu emoția fotbalului: de la ora 22.00, adună-ți gașca și trăiți împreună adrenalina finalei Cupei Mondiale, transmisă live pe ecranul din parc.

Fiecare zi din această săptămână aduce un nou motiv să treci pe la Iulius Mall Suceava. Aici, vara îți aduce noi experiențe, iar cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună!