Copil de 14 ani amendat cu peste 1000 de lei după ce s-a accidentat cu trotinetă electrică în comuna Baia: Nu purta cască de protecție

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Un minor de 14 ani din comuna Baia a suferit un accident rutier marți seară, 14 iulie 2026, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe drumul județean DJ 155P.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 19:00, în afara localității Baia, pe direcția spre Cotu Băii. Conform primelor verificări, minorul s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care l-a transportat la Spitalul Municipal Fălticeni. Acesta a fost diagnosticat cu politraumatism și a rămas internat pentru investigații și tratament.

Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au stabilit că este vorba despre o autoaccidentare, fără implicarea altor vehicule sau persoane. Minorul a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În urma verificărilor, s-a constatat că minorul nu purta cască de protecție în timpul deplasării. Drept urmare, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.081,25 lei, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.