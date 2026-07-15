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Gheorghe Șoldan: Contestația la licitația pentru Terminalul 3 a fost soluționată, procedura reluată în câteva zile


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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, miercuri, în plenul CJ Suceava, progrese importante în proiectul de extindere a Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Licitația pentru construcția Terminalului 3 va fi reluată în curând, după soluționarea contestației depuse la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

„Suntem în licitație. Contestația făcută la CNSC a fost soluționată. Probabil săptămâna aceasta va fi reluată licitația, cu 10 zile întârziere. Sperăm ca în maxim 2-3 săptămâni să deschidem ofertele, să desemnăm un constructor serios și să construim cel mai mare aeroport din zonă”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 11.000 mp (față de circa 3.200 mp cât însumează actualul Terminal T2 și aerogara veche) și va permite deservirea unui trafic de peste 2 milioane de pasageri anual. Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 24 de luni (5 luni proiectare + 19 luni execuție), construcția urmând să se desfășoare fără blocarea activității aeroportului.

Proiectul a fost lansat oficial pe 5 februarie 2026, cu o valoare estimată a contractului de 167,5 milioane de lei (fără TVA), reprezentând o investiție strategică majoră pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din Bucovina și creșterea conectivității regiunii.

Șoldan a subliniat că aeroportul se află într-o continuă dezvoltare, menționând și atragerea de noi aeronave Wizz Air și discuții avansate cu alte companii aeriene. „Veți avea o surpriză plăcută”, a transmis președintele CJ.

Lucrările de modernizare la infrastructura aeroportuară inlcud și dublarea parcării, o nouă uzină electrică și alte facilități moderne.


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