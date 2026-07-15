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Gheorghe Șoldan: Wizz Air aduce a treia aeronavă la Suceava. Discutăm și cu alte companii și în curând vom avea o surpriză plăcută


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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a oferit detalii optimiste privind dezvoltarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, ca răspuns la o interpelare a liderului grupului PNL din CJ, Tudor Plăcintă.

Referindu-se la decizia Wizz Air de a face sezonier zborul Suceava-Birmingham, Șoldan a subliniat eforturile personale depuse pentru revenirea companiei low-cost și evoluția pozitivă actuală:

„Personal, din banii mei, am fost la Budapesta și am rugat Wizz Air să vină înapoi. Când Wizz a venit și și-a redeschis baza la Suceava, nu l-am așteptat cu tort și fanfare pe pistă. Acum, Wizz Air nu a plecat, a adus a doua aeronavă și de anul viitor va mai aduce una. Vor fi trei aeronave la Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan.

El a menționat că se poartă discuții avansate cu alte companii aeriene, anunțând „o surpriză plăcută” în viitorul apropiat, fără „tort și fanfare”.

Președintele CJ a evidențiat și investițiile deja realizate: balizaj nou, uzină electrică, sistem ILS CAT 3 și înlocuirea completă a aparaturii.

„Nu e doar meritul nostru, e meritul aeroportului și al echipei de conducere de acolo, care își face treaba bine”, a adăugat Gheorghe Șoldan.

Declarația vine în contextul unei interpelări a liderului grupului PNL din CJ Suceava, Tudor Plăcintă, privind situația zborurilor și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, președintele CJ subliniind viziunea pe termen lung pentru transformarea Aeroportului Suceava într-un hub regional modern și atractiv pentru turiști și companii aeriene.


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