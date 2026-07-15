Val de căldură și instabilitate atmosferică în Suceava. Cod Galben de averse torențiale și furtuni în zona de munte până joi seară

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Meteorologii anunță o perioadă cu vreme extrem de schimbătoare în județul Suceava și în întreaga zonă de nord-est a țării. Un val de căldură se va instala treptat, iar astăzi și mâine vor fi posibile averse puternice însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul 15 iulie (ora 12) – 18 iulie (ora 22) va fi marcat de un val de căldură ce se va intensifica, cu disconfort termic accentuat mai ales în regiunile vestice, sudice și sud-estice. În zonele de câmpie ale Olteniei, Munteniei, Banatului și Crișanei se vor înregistra temperaturi maxime de 35–37 de grade, cu nopți tropicale (minime de 20–21 de grade).

Pentru județul Suceava, deși nu se anunță caniculă propriu-zisă, temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic se va face simțit, mai ales în zonele mai joase.

Cod Galben de instabilitate atmosferică

Astăzi, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare o atenționare Cod Galben pentru zonele montane, Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50–70 km/h), vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte se pot acumula 15–25 l/mp, izolat peste 30–40 l/mp.

Mâine, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00, Codul Galben se menține pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, vestul și nordul Munteniei. Aceleași fenomene de instabilitate atmosferică sunt așteptate, cu posibile averse puternice și în nordul Moldovei, inclusiv în zonele montane ale județului Suceava.