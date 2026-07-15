Numărul cazurilor de rujeolă a scăzut în Suceava, dar acoperirea vaccinală ROR rămâne sub media națională

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Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Odeh, a declarat pentru NewsBucovina că în anul 2026 au fost raportate 5 cazuri suspecte de rujeolă, numărul acestora fiind mult mai mic față de anul precedent.

Ea a spus că din cele 5 cazuri suspecte de rujeolă în trei cazuri a fost infirmată boala, într-un caz este posibilă îmbolnăvirea, iar un caz a fost confirmat prin analize de laborator.

”În luna februarie 2026, s-a desfășurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2024 înregistrați în Registrul Electronic Național de Vaccinare(RENV). A rezultat un procent de 54,2 la sută copii vaccinați cu o doză de vaccin ROR (rujeolic, rubeolic, oreion ) la 18 luni, cu o medie națională de 66,9 la sută”, a explicat Odeh.

Ea a spus că în anul 2025, în județul Suceava au fost raportate 426 cazuri suspecte de rujeolă, dintre care 99 de cazuri confirmate, 264 de cazuri probabile, 33 de cazuri posibile și 30 de cazuri infirmate.

Directorul executiv al DSP Suceava a spus că în cursul lunii august 2025 s-a desfășurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2024 înregistrați în Registrul Electronic Național de Vaccinare(RENV), rezultând un procent de 37,7 la sută copii vaccinați cu o doză ROR la 12 luni, cu o medie națională de 47,4 la sută.

În calendarul național de vaccinare se arată că administrarea vaccinului ROR se face la medicul de familie unde este înscris copilul, iar vârsta recomandată pentru vaccinarea copiilor este la 12 luni pentru prima doză și la 5 ani pentru doza de rapel.

Potrivit Ministerului Sănătății, ”rujeola este o boală foarte contagioasă cauzată de virusul rujeolic. Boala se transmite ușor atunci când o persoană infectată respiră, tușește sau strănută. Rujeola poate îmbrăca forme severe de boală, poate duce la complicații severe și chiar la deces. Rujeola poate afecta orice persoană, dar este prezentă cel mai frecvent la copii. Virusul rujeolic infectează tractul respirator și apoi se răspândește în tot corpul. Simptomele includ febră mare, tuse, secreții nazale și erupții cutanate pe tot corpul. Vaccinarea este cea mai bună modalitate de a preveni rujeola sau transmiterea bolii la alte persoane”.