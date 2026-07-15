Bărbat rănit grav la Ciumârna după ce a fost târât de calul pe care îl înhăma și care s-a speriat de fulgere

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Un incident nefericit a avut loc miercuri, 14 iulie 2026, în satul Ciumârna, comuna Vatra Moldoviței. Un bărbat de 54 de ani a fost grav rănit după ce a fost târât de calul său, speriat de fulgere.

Potrivit polițiștilor din Vama, sesizarea a venit în jurul orei 19:00 prin Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Bărbatul, din satul Ciumârna, a fost adus cu ambulanța după ce, în jurul orei 17:00, în timp ce încerca să pună hamul pe cal la domiciliu, animalul s-a speriat din cauza fenomenelor meteorologice (fulgere) și a luat-o la galop prin curte.

Membrul inferior stâng al bărbatului a rămas prins în ham, fiind târât pe o distanță scurtă până când a reușit să se elibereze. Bărbatul a solicitat imediat ajutor medical.

În urma investigațiilor medicale, victima a fost diagnosticată cu policontuzii și fractură de femur stâng. După acordarea primelor îngrijiri la Câmpulung Moldovenesc, pacientul a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate suplimentar.