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Poliția cere sprijin pentru găsirea unei femei din Vadu Moldovei care a plecat de acasă și nu s-a mai întors


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Polițiștii suceveni desfășoară activități de căutare şi identificare a numitei GHERASIM ELENA, de 75 ani, cu domiciliul în com. Vadu Moldovei, sat Dumbrăvița, jud. Suceava, care, în data de 14.07.2026, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Semnalmente: Înălțime 1,80 m, greutate 85 kg, păr grizonat, ochi căprui, fața rotundă, semn particular – aluniță pe obrazul stâng în zona nasului, poartă batic.

Nu se cunosc articolele de îmbrăcăminte de la momentul plecării.

„Cei care dețin date și informații utile în vederea localizării și găsirii persoanei sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze de îndată SNUAU 112”, a transmis Poliția Județeană Suceava


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