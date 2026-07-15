Școala de Vară „Valter Vasile Olariu”, ediția a IX-a, un succes la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți

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Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a încheiat cea de-a IX-a ediție a Școlii de Vară „Valter Vasile Olariu”, un proiect educațional devenit tradiție în nordul județului Suceava. Între 6 și 10 iulie 2026, zeci de elevi au trăit o săptămână intensă de învățare, performanță și experiențe memorabile.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au beneficiat de un program echilibrat, care a combinat pregătirea matematică de performanță cu activități nonformale menite să dezvolte competențe transversale și spiritul de echipă. În atelierele de matematică, organizate pe grupe de vârstă, elevii au aprofundat cunoștințele din programa școlară, au rezolvat probleme din Gazeta Matematică și s-au pregătit pentru viitoarele concursuri și examene.

Programul a fost completat cu ateliere interactive de antreprenoriat, dezvoltare personală, comunicare în limba engleză, informatică, chimie distractivă, jocuri geografice și logice, educație media și alte activități recreative. Un moment deosebit a fost vizita la fabrica EGGER România, unde elevii au descoperit procese tehnologice moderne din industria prelucrării lemnului.

Concursul de Matematică „Valter Vasile Olariu” a reprezentat punctul culminant al ediției. La competiție au participat 65 de elevi, care și-au demonstrat cunoștințele, perseverența și spiritul competitiv. Câștigătorii ediției 2026 au fost:

Slusar Ștefan – clasa a VI-a

– clasa a VI-a Puiu Darius Andrei – clasa a VII-a

– clasa a VII-a Ignătescu Andreea – clasa a IX-a

– clasa a IX-a Mihalescu Valentin Gabriel – clasa a X-a

Festivitatea de premiere a încheiat în mod festiv o săptămână dedicată excelenței și bucuriei de a învăța.

Proiectul s-a desfășurat sub coordonarea prof. Vasile Roșca, cu sprijinul conducerii colegiului – prof. dr. Nicolae-Adrian Puiu, director, și prof. dr. Luminița Lăzărescu, director adjunct. O contribuție importantă au avut-o profesorii, voluntarii (printre care elevi de la clasele a X-a și a XI-a și studentul Buliga Sebastian Ionuț) și sponsorii EGGER România și Cofetăria Galany, care au asigurat condiții excelente pentru desfășurarea activităților și au recompensat performanțele elevilor.

„Școala de Vară «Valter Vasile Olariu» continuă să inspire generații de elevi, promovând excelența, colaborarea și bucuria de a învăța”, au transmis organizatorii.