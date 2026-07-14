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Urmărire în noapte în Suceava: Un șofer de 26 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliției și a fost blocat în trafic


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Un tânăr de 26 de ani din Suceava a fost urmărit de polițiști după ce a refuzat să oprească la semnalul regulamentar în timpul unei acțiuni „Hot Spot” desfășurate în noaptea de 13 spre 14 iulie 2026.

Potrivit Poliției municipiului Suceava, incidentul a avut loc în jurul orei 00:35, pe strada Calea Unirii. Șoferul autoturismului marca Volkswagen, care circula din direcția cartierului Burdujeni spre centrul orașului, a ignorat semnalul de oprire al polițiștilor și a accelerat, virând dreapta pe strada Traian Vuia.

Polițiștii au pornit în urmărire cu o autospecială Dacia Duster și au reușit să blocheze autoturismul în zona stației Rompetrol de pe strada Traian Vuia. La volan a fost identificat un tânăr în vârstă de 26 de ani.

Deoarece emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.


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