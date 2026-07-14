Bărbat reținut la Vatra Dornei după ce și-a atacat și rănit fiul cu un cuțit

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Un bărbat de 66 de ani din Vatra Dornei a fost reținut pentru 24 de ore, după ce, în urma unui conflict spontan, și-a lovit fiul cu un cuțit în zona mâinii stângi.

Potrivit Poliției municipiului Vatra Dornei, incidentul a avut loc luni 13 iulie 2026, în jurul orei 17:00, la locuința comună a celor doi din municipiul Vatra Dornei. Conflictul a izbucnit în urma unor discuții contradictorii privind o suprafață de teren.

În urma agresiunii, fiul, în vârstă de 41 de ani, a suferit o plagă tăiată superficială la nivelul metacarpului 2 stâng. Acesta s-a prezentat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, faptă prevăzută și pedepsită de art. 199 alin. (1) și (2) raportat la art. 193 alin. (1) din Codul Penal.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta urmând să fie depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Ulterior, procurorul de caz a dispus continuarea cercetărilor față de acesta în stare de libertate.

În urma evaluării riscului, a rezultat existența unui risc iminent, însă victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.