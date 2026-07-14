Președintele Gheorghe Șoldan: CJ Suceava va acorda tichete sociale pensionarilor cu pensie minimă garantată. Fiecare beneficiar va primi 250 de lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru pensionarii care încasează pensia minimă garantată. Măsura vine în sprijinul persoanelor vârstnice cu venituri reduse din județ, în special cu ocazia sărbătorilor.

Potrivit proiectului, fiecare pensionar eligibil va primi 5 bonuri valorice a câte 50 de lei fiecare, în valoare totală de 250 de lei. Aceste tichete vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare.

Programul social este finanțat integral din bugetul propriu al județului Suceava, fiind alocate în acest sens 9.000.000 de lei pentru anul 2026. La finalul anului 2025, în județul Suceava erau aproximativ 36.000 de pensionari care beneficiau de pensia minimă garantată.

Condiții de eligibilitate

Pot beneficia de tichete sociale persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Au domiciliul pe raza județului Suceava;

Sunt pensionari în sistemul public de pensii;

Încăsează pensia minimă garantată.

Lista beneficiarilor va fi pusă la dispoziție de Casa Județeană de Pensii Suceava.

Distribuire direct la domiciliu

Tichetele sociale vor fi distribuite exclusiv prin Poșta Română, direct la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire. Această modalitate a fost aleasă pentru a elimina barierele birocratice și efortul fizic, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă sau care locuiesc în zone rurale izolate.

În referatul de aprobare se menționează că această măsură reprezintă atât un sprijin economic, cât și o obligație morală de solidaritate față de generațiile care au contribuit la dezvoltarea comunității.

„Pensionarii care încasează indemnizația socială reprezintă una dintre cele mai expuse și vulnerabile categorii sociale din județul nostru. Prin acest program, Consiliul Județean intervine ca un mecanism de siguranță socială”, se arată în document.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și supus la vot în ședința Consiliului Județean Suceava.