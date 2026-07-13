Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: un șofer de 19 ani a pierdut controlul mașinii și a lovit un stâlp de iluminat

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Un accident rutier a avut loc duminică seara, 12 iulie 2026, în jurul orei 23:20, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. Un tânăr de 19 ani aflat la volanul unui Mercedes-Benz a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, incidentul s-a produs pe un sector de drum cu limită de viteză de 40 km/h, într-o curbă la stânga, în zona Grup Școlar, în timp ce autoturismul circula dinspre strada Ana Ipătescu către strada Traian Vuia.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale ușoare (contuzie toracică și excoriații) și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru îngrijiri medicale. Pasagera din dreapta față, o tânără de 19 ani din comuna Drăgoiești, nu a fost rănită.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.