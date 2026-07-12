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Accidente de motocicletă în aceeași zi la Frumosu și Probota. Unul dintre conducători era beat și fără permis


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Polițiștii suceveni au intervenit sâmbătă pentru a cerceta două accidente separate de motocicletă, ambele soldate cu victime.

Primul eveniment s-a produs în jurul orei 17:20, pe DJ176, în localitatea Frumosu.

Un bărbat din localitate, conducea o motocicletă Yamaha. Într-o curbă la stânga, acesta nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul și a căzut pe carosabil. După accident, acesta a reușit să repună motocicleta în mișcare și s-a deplasat la domiciliu. Ulterior, resimțind dureri, s-a prezentat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticat cu contuzii la genunchi și antebrațe. Nu a rămas internat. Testul cu etilometrul a fost negativ.

Al doilea accident a avut loc în jurul orei 19:50, pe DJ208S, în satul Probota, orașul Dolhasca. Un tânăr de 22 de ani, din Dolhasca, conducea o motocicletă Aprilia. Aflat sub influența alcoolului, el a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe un teren cu iarbă. Acesta a suferit leziuni (suspiciune de fractură la gleznă și antebraț, plus escoriații) și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni. Testul cu etilometrul a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

În ambele cazuri, vinovăția revine conducătorilor motocicletelor. Polițiștii au întocmit dosare penale pentru vătămare corporală din culpă, iar în cazul de la Dolhasca și pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.


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