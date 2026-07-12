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Acasă Radauti Accident neobișnuit la Rădăuți: Bărbat rănit după ce a pornit mașina în...

Accident neobișnuit la Rădăuți: Bărbat rănit după ce a pornit mașina în marșarier din oboseală


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Un accident rutier atipic s-a produs sâmbătă, în jurul orei 11:40, pe o stradă din municipiul Rădăuți. Un bărbat a suferit leziuni minore după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat.

Potrivit primelor verificări, bărbatul se afla la domiciliul mamei sale și, dorind să plece spre casă, s-a urcat la volanul unui autoturism Hyundai Tucson (înmatriculat în Belgia). Din cauza oboselii și a unei erori, a acționat maneta în marșarier. Mașina a pornit cu viteză înapoi pe o distanță de aproximativ 15-20 de metri, a ieșit parțial de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un gard din beton și metal. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat pe partea dreaptă.

Bărbatul, care se afla singur în vehicul, a suferit leziuni minore și a fost transportat de un echipaj de ambulanță la Spitalul Municipal Rădăuți. Diagnosticul preliminar indică politraumatism prin accident rutier, cu observație la nivelul coapsei drepte.

Conducătorul a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ. Autoturismul avea ITP și RCA valabile.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 2 rap. la art. 194 alin. 1 lit. b Cod Penal).


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