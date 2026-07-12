Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Tragedie rutieră pe centura Rădăuți. Tânăr de 24 de ani, mort după...

Tragedie rutieră pe centura Rădăuți. Tânăr de 24 de ani, mort după un accident de motocicletă


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un tragic accident rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. O motocicletă a fost implicată în eveniment, iar conducătorul acesteia a pierdut viața.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu modulul SMURD, sprijiniți de două echipaje SAJ. Tânărul de 24 de ani a fost găsit în afara părții carosabile, în stare de inconștiență.

Cadrele medicale și paramedicale i-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, după consumarea întregului protocol, victima a fost declarată decedată.

Cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul anchetei.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Accident mortal la o trecere la nivel cu calea ferată la...

Bărbat de 75 de ani, reținut în arest după ce a...

Tânărul din Șcheia arestat preventiv pentru înșelăciune prin metoda Accidentul cu...