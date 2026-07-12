Tragedie rutieră pe centura Rădăuți. Tânăr de 24 de ani, mort după un accident de motocicletă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tragic accident rutier s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. O motocicletă a fost implicată în eveniment, iar conducătorul acesteia a pierdut viața.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu modulul SMURD, sprijiniți de două echipaje SAJ. Tânărul de 24 de ani a fost găsit în afara părții carosabile, în stare de inconștiență.

Cadrele medicale și paramedicale i-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, după consumarea întregului protocol, victima a fost declarată decedată.

Cauzele exacte ale accidentului și împrejurările în care s-a produs urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul anchetei.