Bărbat de 75 de ani, reținut în arest după ce a condus beat și fără permis în comuna Cornu Luncii

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Polițiștii din zona Mălini au continuat cercetările într-un caz de conducere sub influența alcoolului și fără permis, dispunând reținerea unui bărbat în vârstă de 75 de ani.

La data de 5 iulie 2026, în jurul orei 17:39, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 7 Mălini au oprit în trafic, pe DN2E în satul Brăiești, un autoturism Dacia condus de bărbatul în cauză. Verificările au relevat că acesta avea dreptul de conducere suspendat, iar testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru prelevarea de probe biologice. Totodată, autoturismul nu avea poliță RCA valabilă, iar ITP-ul era expirat din aprilie 2026, motiv pentru care vehiculul a fost imobilizat.

În urma administrării probatoriului, la data de 10 iulie 2026, polițiștii Postului de Poliție Cornu Luncii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.