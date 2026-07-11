Bărbat de 56 de ani, prins după ce a furat portofelul unui tânăr de pe terasa unui magazin din Fălticeni. A restituit totul

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Polițiștii din Fălticeni au soluționat rapid un caz de furt petrecut pe terasa unui magazin din municipiu. Un bărbat de 56 de ani a fost identificat și a restituit integral bunurile sustrașe.

La data de 9 iulie 2026, un tânăr de 19 ani, din comuna Bunești, a sesizat poliția după ce și-a pierdut portofelul de pe terasa magazinului Thales. Acesta declară că a lăsat portofelul (de culoare maro) pe masă în jurul orei 14:50, a intrat scurt în magazin să cumpere o sticlă de apă și, la întoarcere, acesta dispăruse. În interior se aflau cartea de identitate, permisul de conducere, carduri bancare și aproximativ 5.000 de lei.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Fălticeni au demarat imediat cercetările și l-au identificat pe un bărbat de 56 de ani, din comuna Fântâna Mare, ca fiind autorul faptei. În urma audierii, acesta a predat integral portofelul cu toate documentele, cardurile și suma de bani.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, cercetările fiind continuate.

Cazul reprezintă un exemplu de intervenție rapidă a poliției, care a dus la recuperarea integrală a bunurilor victimei.