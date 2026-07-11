Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Tânărul din Șcheia arestat preventiv pentru înșelăciune prin metoda Accidentul cu prejudiciu...

Tânărul din Șcheia arestat preventiv pentru înșelăciune prin metoda Accidentul cu prejudiciu de 35.000 de euri, condamnat în alt dosar la cinci ani și două luni de închisoare


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un tânăr din comuna Șcheia va executa o pedeapsă privativă de libertate după ce polițiștii au primit mandatul de executare a pedepsei.

La data de 10 iulie 2026, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au primit mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Suceava. Bărbatul, a fost condamnat la 5 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Acesta fusese arestat preventiv pe 8 iulie 2026 pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetat și pentru complicitate la înșelăciune (trei fapte) prin metoda Accidentul cu un prejudiciu de circa 35.000 de euro.

Bărbatul, care se afla în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava a fost transferat la Penitenciarul Botoșani pentru executarea pedepsei.

Judecătoria Suceava a fost informată cu privire la transfer.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Bărbat de 75 de ani, reținut în arest după ce a...

Bărbat de 56 de ani, prins după ce a furat portofelul...

Un bărbat beat a intrat în plină noapte în apartamentul altcuiva...