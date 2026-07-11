Tânărul din Șcheia arestat preventiv pentru înșelăciune prin metoda Accidentul cu prejudiciu de 35.000 de euri, condamnat în alt dosar la cinci ani și două luni de închisoare

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Un tânăr din comuna Șcheia va executa o pedeapsă privativă de libertate după ce polițiștii au primit mandatul de executare a pedepsei.

La data de 10 iulie 2026, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au primit mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Suceava. Bărbatul, a fost condamnat la 5 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Acesta fusese arestat preventiv pe 8 iulie 2026 pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetat și pentru complicitate la înșelăciune (trei fapte) prin metoda Accidentul cu un prejudiciu de circa 35.000 de euro.

Bărbatul, care se afla în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava a fost transferat la Penitenciarul Botoșani pentru executarea pedepsei.

Judecătoria Suceava a fost informată cu privire la transfer.