Un bărbat beat a intrat în plină noapte în apartamentul altcuiva în Suceava și susținea că e la el acasă

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Un incident neobișnuit s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:40, pe strada Tineretului din municipiul Suceava. Un bărbat în stare de ebrietate a încercat să intre într-un apartament, confundându-l cu locuința sa.

Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați prin 112 de către un tânăr de 23 de ani, din comuna Fântânele, care locuiește fără forme legale în imobilul respectiv. Acesta a relatat că a auzit zgomote la ușă, a deschis și a văzut un bărbat vizibil beat care a pătruns în apartament susținând că acolo locuiește el.

Echipa de ordine publică s-a deplasat imediat la fața locului și l-a identificat pe bărbatul de 40 de ani, din comuna Stulpicani. Acesta se afla în stare avansată de ebrietate și a declarat că a confundat ușa apartamentului (locuiește fără forme legale în blocul respectiv). Nu au existat agresiuni fizice sau verbale.

Persoana a fost condusă la imobilul în care locuiește efectiv. Tânărul reclamant a înțeles situația și a declarat că nu dorește să formuleze plângere penală sub aspectul violării de domiciliu.

Polițiștii au întocmit proces-verbal de constatare, iar cazul a fost soluționat amiabil.