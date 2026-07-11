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Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județul Suceava


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Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o atenționare Cod Galben valabilă de duminică, 12 iulie, ora 12:00 – luni, 13 iulie, ora 02:00, pentru instabilitate atmosferică accentuată și averse însemnate cantitativ.

Fenomenele vizate includ perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h), vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de precipitații vor atinge local 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.

Zonele afectate includ Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia, vestul Moldovei inclusiv județul Suceava.

Meteorologii notează că la începutul săptămânii viitoare, instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii mai extinse, mai ales în jumătatea de est a țării.


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