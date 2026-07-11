Șoferul care a intrat cu mașina într-un stâlp la Fălticeni a murit la spital

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Un bărbat de 43 de ani din Fălticeni a murit sâmbătă dimineața la spital în urma leziunilor suferite după ce a intrat cu mașina într-un stâlp al rețelei electrice.

Potrivit anchetei polițiștilor, sâmbătă dimineața în jurul orei 00: 32, un bărbat de 43 ani, din Fălticeni, în timp ce conducea un autoturism Toyota, aflându-se singur în autoturism, pe strada Ion Creangă, pe raza municipiului Fălticeni, din direcția Rădășeni către Piața Mihai Sadoveanu, după o curbă ușoară la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-un stâlp de beton aflat pe partea dreaptă, față de direcția sa de deplasare.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto, care a fost preluat de către un echipaj SAJ Suceava, care l-a transportat la Spitalul Municipal Fălticeni, în stare de inconștiență, iar la ora 02:10 a fost constatat decesul.

Conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, urmand ca rezultatele alcoolemiei sa se stabilească după efectuarea necropsiei.