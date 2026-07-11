Cetatea 1932 Suceava – FC Botoșani 3-4. Spectacol pe Areni la prezentarea lotului alb-albastru!

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Un meci amical spectaculos a încheiat seara de vineri, 10 iulie, pe stadionul Areni. Cetatea 1932 Suceava a prezentat lotul de jucători în fața suporterilor, iar adversara a fost formația FC Botoșani, din Superliga României. Duelul s-a încheiat cu scorul de 3-4, după un joc cu ritm ridicat, reveniri spectaculoase și un final de suspans.

Partida a început echilibrat, însă oaspeții au deschis rapid scorul prin Dumiter (min. 23) și Diarra (min. 27), intrând la pauză cu un avantaj confortabil de 0-2.

Repriza secundă a adus o altă față a jocului. Cetatea a crescut în intensitate, a presat constant și a reușit o revenire impresionantă. Fulop a redus diferența în minutul 67, iar suedezul Bergmann (aflat în probe) a egalat în minutul 77. Momentul care a aprins spiritele suporterilor (aproximativ 800 de fani prezenți pe Areni) a venit în minutul 87, când Bai a marcat pentru 3-2, răsturnând scorul.

FC Botoșani a revenit însă în ultimele minute: Șorodoc a egalat în minutul 93, iar Mailat a stabilit scorul final 3-4 în minutul 94.

Echipa de start a Cetății: Ciobanu – Golofca, Cimbru, Perju, Bai – Sumanariu, David – Ferhaoui, Tucaliuc, Cerlincă – Răducan. Pe parcursul meciului, antrenorul Petre Grigoraș a rulat întreg lotul disponibil.

Meciul a confirmat o formă bună de joc pentru suceveni în această fază de pregătire, cu ocazii numeroase și un spirit combativ apreciat de publicul revenit cu entuziasm pe Areni după promovarea istorică în Liga a II-a.

Cetatea 1932 Suceava își continuă seria de teste înaintea startului noului sezon de Liga a II-a, programat pe 1 august. Următorul joc amical este programat miercuri, 15 iulie, ora 18:00, pe stadionul din Putna, împotriva echipei CS Vicovu de Sus.