USV implementează proiectul „DIZAB-USV”: Educație incluzivă și sprijin real pentru studenții cu dizabilități



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează, în perioada 15 iunie – 18 decembrie 2026, proiectul „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV” – DIZAB-USV. Inițiativa este unul dintre cele opt proiecte câștigate de USV în cadrul competiției organizate de Fondul de Dezvoltare Instituțională – CNFIS-FDI-2026, Domeniul 8: Susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional.

Valoarea totală a proiectului este de 228.031,20 lei, din care 199.915,20 lei reprezintă finanțare de la Ministerul Educației și Cercetării, iar 28.116 lei cofinanțare din partea universității.

Obiectivele principale ale proiectului DIZAB-USV vizează:

Creșterea vizibilității ofertei educaționale incluzive a universității;

Actualizarea structurii de sprijin ACCES USV;

Organizarea de programe de tutorat și consiliere specializate;

Desfășurarea de workshop-uri de conștientizare privind incluziunea;

Organizarea unui târg al locurilor de practică, internship și voluntariat adaptat;

Realizarea de materiale de promovare accesibile și distribuirea de ghiozdane educaționale pentru elevi și studenți cu dizabilități.

Proiectul se adresează atât elevilor și studenților cu dizabilități, cât și întregii comunități academice – studenți, cadre didactice, personal auxiliar și de cercetare – cu scopul de a consolida o cultură instituțională bazată pe acces, participare și sprijin real.

„Incluziunea presupune, pe lângă acces fizic și adaptări specifice, dezvoltarea unui mediu universitar în care fiecare student să se poată simți valorizat și sprijinit pentru a-și atinge potențialul”, se arată în comunicatul universității.

Prin acest proiect, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își reafirmă angajamentul ferm față de promovarea diversității, a egalității de șanse și a unei atitudini deschise și responsabile în mediul academic.