Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Accident de motocicletă la Baia. Conducătorul era băut și s-a autoaccidentat după...

Accident de motocicletă la Baia. Conducătorul era băut și s-a autoaccidentat după ce din cauza vitezei s-a răsturnat în afara drumului


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat a fost transportat la Spitalul Județean Suceava după ce, joi seara în jurul orei 20:00 a pierdut controlul motocicletei pe o stradă din comuna Baia și s-a răsturnat.

Potrivit cercetărilor preliminare efectuate de polițiștii din Fălticeni, bărbatul conducea o motocicletă marca Honda pe strada Constantin Mleșniță din comuna Baia, având direcția spre strada Magnoliei. După o curbă ușoară spre dreapta, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum (parte carosabilă umedă), a pierdut controlul direcției, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat pe un spațiu cu iarbă.

În urma impactului, conducătorul motocicletei a suferit un traumatism cranio-cerebral ușor și contuzii multiple la nivelul toracelui și membrelor superioare. Acesta a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Testarea cu etilometrul la fața locului nu a fost posibilă din cauza leziunilor la cap, însă la spital s-a constatat o concentrație de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Urmează să îi fie recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Din primele verificări, vinovăția pentru producerea accidentului revine în întregime conducătorului motocicletei, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

USV implementează proiectul „DIZAB-USV”: Educație incluzivă și sprijin real pentru studenții...

Hituri memorabile și mașini de colecție: un weekend cu atmosferă retro...

Întrerupere programată a apei potabile pe 13 iulie în mai multe...