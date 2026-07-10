Femeie din Șcheia, înșelată cu 4000 de lei printr-o metodă sofisticată la telefon. Un fals angajat ANAF a folosit aplicațiile băncii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O pensionară din comuna Șcheia a căzut victimă unei noi înșelăciuni online-bancare, pierzând suma de 4000 de lei. Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au întocmit dosar penal pentru înșelăciune, acces ilegal la sistem informatic și efectuarea de operațiuni bancare în mod fraudulos.

La data de 9 iulie 2026, în jurul orei 15:30, femeia de 72 de ani a primit un telefon de la un individ care s-a recomandat drept reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Apelantul i-a spus că instituția trebuie să-i restituie suma de 2.900 lei în contul bancar de la Banca Transilvania și i-a cerut să acceseze aplicația BT GO pentru a confirma viramentul.

Deoarece suma nu apărea în cont, persoana i-a indicat să intre în aplicația BT PAY, i-a dictat un cont bancar (diferit de cele pe care le deține) în care ar fi urmat să fie virați banii și a închis convorbirea fără să îi ceară datele personale sau parole. La aproximativ 30 de minute după apel, pensionara a primit o notificare de la Banca Transilvania prin care era înștiințată că din contul ei au fost transferați 4000 de lei către un alt cont. Deși tranzacția apărea pe numele ei, contul beneficiar era unul necunoscut.

Femeia s-a prezentat imediat la sediul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia și a depus plângere. Ea nu a reținut numărul de cont dictat la telefon, deoarece nu l-a salvat.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni bancare în mod fraudulos. Cercetările sunt continuate de poliție, urmând ca Parchetul competent să dispună procedural.

Acest tip de înșelăciune, în care suspecții se dau drept reprezentanți ai unor instituții oficiale (ANAF, bănci, Poștă etc.) și creează urgență pentru a determina victimele să acceseze aplicațiile bancare, devine din ce în ce mai frecvent.

Autoritățile recomandă insistent:

Niciodată să nu furnizați date de acces în aplicațiile bancare sau coduri SMS la solicitarea unor persoane necunoscute.

Să contactați direct banca prin numărul oficial de telefon (nu cel primit de la apelant) pentru verificări.

Să nu accesați link-uri sau aplicații la indicația unor străini.

Persoanele în vârstă sunt sfătuite să discute cu rudele sau cu un vecin de încredere înainte de orice operațiune bancară solicitată telefonic.