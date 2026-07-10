USV a găzduit Conferința Internațională de Retele Inteligente (Smart Grid)- ediția a XIV-a

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Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a gazduit, în perioada 6-10 iulie a.c., cea de-a XIV-a ediție a conferinței internaționale itinerante anuale Smart Grid (icSmartGrid), organizată în colaborare de Universitatea din Nagasachi, Japonia, Universitatea „Istinye” din Istanbul, Turcia, Universitatea Gazi din Ankara, Turcia, șiUniversitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Primele două ediții s-au desfășurat sub formă de workshop, în Antalia, cu sponsorizare din partea European Comission Joint Research Center. Începând cu ediția a 5-a, desfășurată la Istanbul, conferința este sponsorizată de IEEE, prin societatile IES și IAS, ceea ce oferă cercetătorilor posibilitatea de a-și valorifica rezultatele printr-o vizibilitate științifică sporită. Lucrările acceptate și prezentate sunt transmise spre includere în baza de date IEEE Xplore, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de eligibilitate, calitate și conformitate editorială ale IEEE.

Au urmat editiile: nr. 6 (2018) Nagasachi; nr. 7 (2019) Newcastle, Australia; nr. 8 (2020) Paris; nr. 9 (2021) Setubal, Portugalia; nr. 10 (2022) Istanbul; nr. 11 (2023) Paris; nr. 12 (2024) Setubal, Portugalia; nr. 13 (2025) Glasgow; UK, nr. 14 (2026) Suceava. Ediția următoare, cu nr. 15 (2027), se va desfășura la Aalborg, Danemarca.

În mod tradițional, lista de domenii acoperite de conferință cuprinde: Aplicații de succes cu rețele inteligente, Integrarea surselor de energie regenerabilă, Producerea energiei, Sisteme tehnologice cu rețele inteligente hibride, Tendințe și tehnologii noi, Politici si strategii, Microrețele de transport, Rețele inteligente de tensiune înaltă în curent continuu (HVDC). Acest eveniment contribuie la consolidarea colaborărilor academice internaționale și la creșterea vizibilității Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în spațiul științific european și internațional.

La ediția din acest an, administrarea lucrărilor s-a făcut pe plaforma Microsoft CMT. Autori din 18 țări au trimis 309 propuneri de lucrări, din care, după recenzarea prin cel putin 3 recenzori independenți, au fost acceptate numai 182 lucrări, iar în programul final au fost incluse 112 lucrări (36%). Organizarea dezbaterilor a fost posibilă prin 24 de sesiuni paralele, desfășurate în format hibrid, oferind posibilitatea participării atât față în față, la Suceava, cât și online, pentru participanții care nu s-au putut deplasa din cauza distanțelor.

Fiecare dintre cele 22 de sesiuni a fost moderată de câte 2 cercetători (profesori universitari) din diferite țări, dintre care opt au fost prezenți la USV. Programul conferinței a fost derulat de la USV, utilizând o platformă originală creată de comitetul de organizare al conferinței.

Programul conferinței a cuprins și patru lucrări invitate, prezentate în plen de: Makoto Yoshimura – TMEIC Japonia, sponsorul principal; Masachi Nakamura, NTT Docomo, Japonia, al doilea sponsor; prof.univ. Gheorghe Grigoras, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prof.univ. Radu-Daniel Vatavu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

De asemenea, în program au fost incluse și cinci tutoriale, după cum urmează: prof.univ.dr. Stanimir Stoyanov Valtchev, Universitatea Nova, Lisabona, Portugalia, prof.univ.dr. Erdal Bekiroglu, prof.univ.dr. Erdal Irmak, dr. Recep Ozbay și dr. Uraz Yavanoglu, toți de la Universitatea Gazi, Ankara, Turcia.

Lucrările conferinței s-au bucurat de interes din partea specialiștilor, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare și doctoranzilor preocupați de tematicile propuse.