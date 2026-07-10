Bacalaureat 2026 – Suceava: Aproape 2000 de contestații depuse din care cea mai mare parte la proba de Limba română



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Etapa de soluționare a contestațiilor la Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, este în plină desfășurare în județul Suceava. Candidații au avut posibilitatea să depună contestații în intervalul 7-9 iulie, conform calendarului oficial al Ministerului Educației.

În total, la nivelul județului Suceava au fost depuse 1988 de contestații. Depunerea acestora nu a fost condiționată de vizualizarea lucrărilor, deși candidații au avut posibilitatea să își vadă propriile teze după afișarea rezultatelor inițiale. Toți cei care au contestat au completat și semnat o declarație-tip prin care au luat la cunoștință că nota finală, după reevaluare, poate crește sau scădea față de cea inițială.

Iată distribuția contestațiilor pe discipline:

Limba română (REAL) : 547

: 547 Istorie : 258

: 258 Matematică TEHN : 203

: 203 Limba română (UMAN) : 192

: 192 Geografie : 143

: 143 Logică, argumentare și comunicare : 151

: 151 Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană : 174

: 174 Matematică MATE-INFO : 76

: 76 Informatică MI C/C++ : 44

: 44 Biologie vegetală și animală : 70

: 70 Matematică ST-NAT : 65

: 65 Fizică TEO : 12

: 12 Fizică TEH : 9

: 9 Chimie anorganică : 10

: 10 Psihologie : 10

: 10 Chimie organică : 7

: 7 Matematică PED : 5

: 5 Limba ucraineană : 5

: 5 Filosofie : 2

: 2 Economie : 1

: 1 Sociologie : 3

: 3 Informatică SN C/C++: 1

Total: 1988 contestații

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, prin codurile individuale atribuite fiecărui candidat încă de la prima probă susținută. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 13 iulie 2026.