Școli sucevene recunoscute la nivel european. Cinci unități de învățământ din județ au obținut titlul „Școală Europeană” 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Performanța școlilor sucevene în proiectele europene a fost recompensată oficial. Cinci unități de învățământ preuniversitar din județul Suceava au primit titlul prestigios de „Școală Europeană” în cadrul competiției naționale ediția 2026.

Competiția „Școală Europeană”, lansată în 2004, evaluează calitatea managementului școlar și impactul real al proiectelor derulate în cadrul programului Erasmus+ asupra culturii organizaționale și a calității actului educațional. Titlul reprezintă o recunoaștere a contribuției școlilor la dezvoltarea spațiului european al educației și la consolidarea parteneriatelor internaționale.

Unitățile de învățământ din județul Suceava care au obținut certificatul „Școală Europeană” 2026 sunt:

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – remarcabil, cu al doilea cel mai bun punctaj la nivel național;

– remarcabil, cu al doilea cel mai bun punctaj la nivel național; Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului ;

; Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni ;

; Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca ;

; Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc.

Școlile premiate primesc certificatul „Școală Europeană” și premii, documentul fiind valabil timp de trei ani. Pentru menținerea titlului, unitățile trebuie să candideze din nou la expirarea perioadei de valabilitate.

Coordonarea și consilierea unităților școlare candidate din județul Suceava a fost asigurată de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Lidia Acostoaie.